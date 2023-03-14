Путин назвал кратное усиление экономического суверенитета РФ важнейшим результатом 2022 года
Важнейшим результатом 2022 года стало кратное усиление экономического суверенитета России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода.
"Россия прошла очень важный этап своего развития за этот год. Знаете, важнейший результат 2022 года в чём заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет", — подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что его волновало состояние экономики страны на фоне внешних санкций. По словам одной из сотрудниц завода, в течение всего 2022 года её с коллегами держал в напряжении страх, что "экономика России может не выдержать и рухнуть".
"Меня так же, как и вас, поверьте", — признался Путин.
kremlin.ru