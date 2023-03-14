Путин: Опасность долгосрочных последствий от санкций есть, но всё будет нормально

Россия сумеет справиться с санкциями стран Запада, которые были введены для того, чтобы создать проблемы нашей стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы рабочих Улан-Удэнского авиационного завода.

"Да, надо признать, что эти наши недоброжелатели рассчитывают на то, что в среднесрочной перспективе они создадут нам проблемы. Такая опасность действительно существует, мы это понимаем", — заметил глава государства.

По словам Путина, основная опасность долгосрочных последствий санкций заключается в том, что предприятиям длительного цикла требуются современные разработки и оборудование.

"Но я думаю, что и здесь у нас всё будет нормально", — добавил российский лидер.