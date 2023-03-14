Путин: Современные международные проблемы начались после развала СССР

Нынешние международные проблемы начались сразу же после развала СССР, а нынешнее мироустройство было создано после окончания Второй мировой войны. Об этом во время визита на Улан-Удэнский авиационный завод заявил президент России Владимир Путин.

"Конечно, все проблемы начались после развала Советского Союза. Почему? Потому что мир был создан и мироустройство — до сих пор оно ещё имеет место быть — оно было создано после Второй мировой войны странами – победительницами во Второй мировой войне. Прежде всего Соединёнными Штатами и Советским Союзом", — подчеркнул Путин.