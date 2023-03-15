Путин призвал прокуроров уделять особое внимание защите прав военных
Путин: Все участники СВО должны быть обеспечены денежным и иным довольствием
Президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры, призвал уделять особое внимание защите прав военнослужащих и их семей, а также поддержке родственников погибших.
"Прошу разбираться в каждом конкретном случае, незамедлительно реагировать на жалобы. Все участники СВО должны незамедлительно быть обеспечены денежным и иным довольствием", — отметил глава государства.
Ранее Владимир Путин заявил, что в России наметилась тенденция к росту зарплат и доходов жителей страны, которые до этого упали.