Путин призвал прокуроров уделять особое внимание защите прав военных

Президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры, призвал уделять особое внимание защите прав военнослужащих и их семей, а также поддержке родственников погибших.

"Прошу разбираться в каждом конкретном случае, незамедлительно реагировать на жалобы. Все участники СВО должны незамедлительно быть обеспечены денежным и иным довольствием", — отметил глава государства.