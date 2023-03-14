Путин поручил Мантурову рассмотреть перенос авиаремонтного завода из Читы

Российский лидер Владимир Путин поручил вице-премьеру главе Минпромторга РФ Денису Мантурову рассмотреть перенос 810-го авиаремонтного завода из Читы на новое место. Президент подчеркнул, что создание объекта "с нуля" позволит сделать это на совершенно новой технологической базе.

"Вы подняли вопрос очень важный, но дорогу осилит идущий, как в таких случаях говорят. Нужно просто вместе с коллегами всё это посчитать, посмотреть внимательно и, если целесообразность есть, а с точки зрения развития города, она, конечно, существует, надо посмотреть, сколько это стоит, какой инвестпроект, ну и, может быть, начать какое-то движение в этом направлении", — отметил глава государства во время совещания по развитию дальневосточных городов.

В свою очередь Мантуров заявил, что загрузка завода на данный момент составляет 120%. По мнению министра, говорить о его переносе можно лишь после создания аналогичного предприятия.

В ходе обсуждения вопроса о переносе объектов Министерства обороны из Читы глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что нахождение в городе военного аэродрома Черёмушки также вносит ряд ограничений, в частности, высотные — для жилищного строительства.

"Аэродром практически в городской черте в Чите. То, что касается Читы и аэродрома. Надо сесть вместе с коллегами и посмотреть. Нам там надо грамотно распределить ту нагрузку, которую несёт на сегодняшний день на себе аэродром в Чите. Для того чтобы в дальнейшем передать этот объект Чите", — считает Шойгу.

Он добавил, что Министерство обороны выполнило обязательства перед Сахалинской областью. По словам Шойгу, было подписано соглашение, согласно которому происходила передача имущества. Однако в регионе возникли трудности по реализации обязательств, подчеркнул министр.