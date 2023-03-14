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14 марта, 16:19

Путин поставил задачу обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкальский край

Бурятию и Забайкальский край необходимо обеспечить магистральным газом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

"Необходимо принять давно назревшее стратегическое решение, а именно в ближайшие десять лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край", — указал глава государства.

Путин отметил, что для удовлетворения растущего спроса нужно обеспечить развитие электрогенерации и сетей на основе такого топлива, которое является более экологичным.

Путин заявил, что уход западных компаний из РФ не повлиял на рынок

Путин заявил, что уход западных компаний из РФ не повлиял на рынок

Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу сделать Дальний Восток по-настоящему современным и привлекательным как для учёбы, так и для работы, и ведения бизнеса.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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