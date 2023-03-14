Путин поставил задачу обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкальский край

Бурятию и Забайкальский край необходимо обеспечить магистральным газом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

"Необходимо принять давно назревшее стратегическое решение, а именно в ближайшие десять лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край", — указал глава государства.

Путин отметил, что для удовлетворения растущего спроса нужно обеспечить развитие электрогенерации и сетей на основе такого топлива, которое является более экологичным.