Путин призвал сделать Дальний Восток более привлекательным для учёбы, карьеры и бизнеса

Дальний Восток необходимо сделать по-настоящему современным и привлекательным как для учёбы, так и для работы и ведения бизнеса. Такую задачу поставил президент Владимир Путин во вторник на совещании по вопросам развития дальневосточных городов.

Российский лидер отметил, что за последние десять лет регионам ДФО удалось добиться заметных результатов в развитии экономики, инфраструктуры и социальной сферы.

"Ключевая, базовая задача здесь — сделать этот регион по-настоящему современным, притягательным для учёбы, работы и ведения бизнеса", — подчеркнул президент.