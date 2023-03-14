Путин призвал сделать Дальний Восток более привлекательным для учёбы, карьеры и бизнеса
Дальний Восток необходимо сделать по-настоящему современным и привлекательным как для учёбы, так и для работы и ведения бизнеса. Такую задачу поставил президент Владимир Путин во вторник на совещании по вопросам развития дальневосточных городов.
Российский лидер отметил, что за последние десять лет регионам ДФО удалось добиться заметных результатов в развитии экономики, инфраструктуры и социальной сферы.
"Ключевая, базовая задача здесь — сделать этот регион по-настоящему современным, притягательным для учёбы, работы и ведения бизнеса", — подчеркнул президент.
Напомним, что ранее Владимир Путин поручил зарезервировать в 2023 году 100 миллиардов рублей инфраструктурных кредитов для развития городов Дальнего Востока. Кроме того, в центре внимания президента вопросы субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке, а также туристический кешбэк, который глава государства поручил увеличить до 40 тысяч рублей, если речь идёт о поездках в этот федеральный округ.