Мишустин назначил ответственных замов за реализацию послания Путина

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил своим заместителям к 7 марта представить предложения по реализации прозвучавшего во вторник Послания Президента Федеральному собранию страны. Об этом информирует в среду пресс-служба правительства. К этому же сроку — 7 марта — должны быть подготовлены перечни конкретных мероприятий по реализации инициатив, озвученных главой государства, со сроками исполнения и ответственными из числа федеральных министерств и ведомств.

За первым вице-премьером Андреем Белоусовым, как сообщили в кабмине, Мишустин закрепил вопросы, связанные с подготовкой дополнительных мер по деофшоризации экономики, а также установлением страхового покрытия для добровольных пенсионных накоплений. В свою очередь Татьяне Голиковой, курирующей социальный блок, предстоит разобраться в вопросах создания специального фонда, который будет обеспечивать поддержку ветеранов и семей погибших участников СВО. В её ведении также оказались вопросы дополнительной индексации минимального размера оплаты труда на 10% с 1 января 2024 года, обеспечения предоставления материнского капитала в новых регионах семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года, а также увеличения размера социального налогового вычета по расходам на образование детей и медицинские расходы.

Денис Мантуров, по данным пресс-службы кабмина, должен будет к 7 марта представить предложения по запуску специальной программы льготного арендного жилья для работников ОПК. Ему же предстоит разобраться с расширением налоговых льгот при закупке компаниями отечественного высокотехнологичного оборудования и утверждением их перечня по отраслям. А вице-премьеру Виктории Абрамченко поручено подготовить перечень объектов накопленного экологического вреда, которые будут ликвидированы после завершения действующей программы ликвидации свалок.