Эрдоган сделал заявление о новых переговорах России и Украины в Стамбуле
Эрдоган предложил возобновить переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле
Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Getty Images / Stringer
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о желании как можно скорее организовать мирные переговоры между Россией и Украиной. В качестве площадки для диалога он назвал Стамбул, где ранее прошло несколько раундов переговоров между делегациями Москвы и Киева.
"Мы хотим как можно скорее установить мир между Украиной и Россией за столом переговоров и прекратить конфликт, достигнув мира за столом переговоров", — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре по итогам встречи с венгерской коллегой Каталин Новак.
А ранее Китай представил своё видение урегулирования украинского кризиса. Документ включает 12 пунктов. Россия в ответ на план заявила об открытости к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тоже оценил предложения Пекина. А президент Украины Владимир Зеленский назвал документ КНР не планом действий, а размышлениями. Путин считает, что инициатива Китая может быть взята за основу урегулирования.