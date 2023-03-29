Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

29 марта, 16:58

Эрдоган сделал заявление о новых переговорах России и Украины в Стамбуле

Эрдоган предложил возобновить переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле

<p>Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Getty Images / Stringer</p>

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Getty Images / Stringer

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о желании как можно скорее организовать мирные переговоры между Россией и Украиной. В качестве площадки для диалога он назвал Стамбул, где ранее прошло несколько раундов переговоров между делегациями Москвы и Киева.

"Мы хотим как можно скорее установить мир между Украиной и Россией за столом переговоров и прекратить конфликт, достигнув мира за столом переговоров", — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре по итогам встречи с венгерской коллегой Каталин Новак.

Шпагат на стульях: Какой хитрый план Эрдоган припас к переговорам с Россией

Шпагат на стульях: Какой хитрый план Эрдоган припас к переговорам с Россией

А ранее Китай представил своё видение урегулирования украинского кризиса. Документ включает 12 пунктов. Россия в ответ на план заявила об открытости к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тоже оценил предложения Пекина. А президент Украины Владимир Зеленский назвал документ КНР не планом действий, а размышлениями. Путин считает, что инициатива Китая может быть взята за основу урегулирования.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Турция
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров