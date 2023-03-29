Эрдоган сделал заявление о новых переговорах России и Украины в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о желании как можно скорее организовать мирные переговоры между Россией и Украиной. В качестве площадки для диалога он назвал Стамбул, где ранее прошло несколько раундов переговоров между делегациями Москвы и Киева.

"Мы хотим как можно скорее установить мир между Украиной и Россией за столом переговоров и прекратить конфликт, достигнув мира за столом переговоров", — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре по итогам встречи с венгерской коллегой Каталин Новак.