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Регион
Опубликовано 29 марта 2023, 16:58
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Эрдоган сделал заявление о новых переговорах России и Украины в Стамбуле

Эрдоган предложил возобновить переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Getty Images / Stringer

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Getty Images / Stringer

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о желании как можно скорее организовать мирные переговоры между Россией и Украиной. В качестве площадки для диалога он назвал Стамбул, где ранее прошло несколько раундов переговоров между делегациями Москвы и Киева.

"Мы хотим как можно скорее установить мир между Украиной и Россией за столом переговоров и прекратить конфликт, достигнув мира за столом переговоров", — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре по итогам встречи с венгерской коллегой Каталин Новак.

Какой хитрый план Эрдоган припас к переговорам с Россией
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А ранее Китай представил своё видение урегулирования украинского кризиса. Документ включает 12 пунктов. Россия в ответ на план заявила об открытости к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тоже оценил предложения Пекина. А президент Украины Владимир Зеленский назвал документ КНР не планом действий, а размышлениями. Путин считает, что инициатива Китая может быть взята за основу урегулирования.

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Андрей Бражников
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