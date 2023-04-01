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31 марта, 21:28

"Вместе одолеют США": Байдена назвали виновником появления мощной коалиции вокруг России

Эксперт Рагг: Появление мощной антизападной коалиции во главе с Россией — вина Байдена

Джо Байден хотел изолировать Россию, но в результате получилось наоборот. И именно президент США виновен в том, что появилась мощная антиамериканская коалиция во главе с Москвой. Об этом заявил совладелец новостного портала Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг.

"В стремлении отделить Россию от остального мира Джо Байден изолировал только Соединённые Штаты. Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия сильны как никогда, и вместе они одолеют США. Вот что происходит, когда назначаешь человека с деменцией и ждёшь, что он справится с такими сильными лидерами, как Си Цзиньпин и Владимир Путин", — написал Рагг в "Твиттере".

В результате Соединённым Штатам был нанесён ущерб такого размера, который не смогут восполнить даже следующие правительства Америки, убеждён Рагг.

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Как писал Лайф ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Европу о серьёзных последствиях в случае изоляции России.

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Flickr / The White House

Арина Родионова
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