Джо Байден хотел изолировать Россию, но в результате получилось наоборот. И именно президент США виновен в том, что появилась мощная антиамериканская коалиция во главе с Москвой. Об этом заявил совладелец новостного портала Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг.

"В стремлении отделить Россию от остального мира Джо Байден изолировал только Соединённые Штаты. Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия сильны как никогда, и вместе они одолеют США. Вот что происходит, когда назначаешь человека с деменцией и ждёшь, что он справится с такими сильными лидерами, как Си Цзиньпин и Владимир Путин", — написал Рагг в "Твиттере".

В результате Соединённым Штатам был нанесён ущерб такого размера, который не смогут восполнить даже следующие правительства Америки, убеждён Рагг.