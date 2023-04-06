Заявления Киева по переговорам с РФ делаются по указке США, заявили в Госдуме

Киев делает заявления о переговорах с Москвой лишь по указке Вашингтона. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал высказывание замглавы офиса украинского лидера Андрея Сибиги о готовности к диалогу с РФ по Крыму в случае, если ВСУ приблизятся к границам полуострова.

"Они приступят к переговорам тогда и на тех условиях, на каких скажет Госдеп. И будут выполнять то, что им там говорят. Поэтому слушать каких-то советников — это ни о чём", — подчеркнул Чепа в беседе с RT, напомнив, что заявления о "захвате" Крыма от различных политиков звучали и раньше.