Лавров рассказал, в каком случае РФ задумается о нужности зерновой сделки
Лавров: РФ задумается о нужности зерновой сделки, если никаких сдвигов не будет
Москва задумается о необходимости зерновой сделки, если в дальнейшем не будет никаких сдвигов в снятии преград на пути экспорта российских удобрений и зерна. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу он сообщил, что российская сторона пошла на небольшое обострение, предложив продлить зерновую сделку только на 60 дней.
"Если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, мы будем думать, нужна ли эта сделка", — сказал Лавров.
По его словам, препоны на пути финансирования, логистического оформления, транспортировки, страхования, экспорта российской продукции сохраняются и ужесточаются.
Напомним, в марте зерновая сделка, которую в прошлом году заключили Турция, РФ, Украина и представители ООН, была продлена ещё на 60 дней на прежних условиях, то есть до 18 мая. Москва будет настаивать на выполнении всех обязательств, так как опыт показал недобросовестность контрагентов. Ранее МИД РФ назвал условия для продления зерновой сделки на 120, а не на 60 дней.
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