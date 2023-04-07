Лавров рассказал, в каком случае РФ задумается о нужности зерновой сделки

Москва задумается о необходимости зерновой сделки, если в дальнейшем не будет никаких сдвигов в снятии преград на пути экспорта российских удобрений и зерна. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу он сообщил, что российская сторона пошла на небольшое обострение, предложив продлить зерновую сделку только на 60 дней.

"Если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, мы будем думать, нужна ли эта сделка", — сказал Лавров.

По его словам, препоны на пути финансирования, логистического оформления, транспортировки, страхования, экспорта российской продукции сохраняются и ужесточаются.