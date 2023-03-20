В ООН ответили на требования России по зерновой сделке

ООН предстоит изучить, какой прогресс может быть достигнут в осуществлении требований российской стороны по продлению зерновой сделки на 120 дней, как это было ранее. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель официального представителя генсека Всемирной организации Фархан Хак.

"Нам следует посмотреть, какой прогресс может быть достигнут по ряду вопросов", — сказал Хак, отвечая, может ли ООН к середине мая достигнуть прогресса по темам, поднятым российской стороной.