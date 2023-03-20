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20 марта, 17:42

В ООН ответили на требования России по зерновой сделке

ООН: Нам важно понять прогресс, которого можно достичь в требованиях РФ по зерновой сделке

ООН предстоит изучить, какой прогресс может быть достигнут в осуществлении требований российской стороны по продлению зерновой сделки на 120 дней, как это было ранее. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель официального представителя генсека Всемирной организации Фархан Хак.

"Нам следует посмотреть, какой прогресс может быть достигнут по ряду вопросов", — сказал Хак, отвечая, может ли ООН к середине мая достигнуть прогресса по темам, поднятым российской стороной.

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Напомним, зерновая сделка, которую в 2022 году заключили Турция, Россия, Украина и представители ООН, продлена ещё на 60 дней на прежних условиях, то есть до 18 мая. Москва намерена добиваться выполнения всех обязательств, так как опыт показал недобросовестность контрагентов. Так, ранее российский МИД назвал условия для продления зерновой сделки на 120, а не на 60 дней.

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Freepik / montypeter

Наталья Исакова
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