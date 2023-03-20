МИД: Россия приостановит участие в зерновой сделке, если не будет прогресса по вывозу продукции

Россия приостановит участие в зерновой сделке, если не будет достигнут прогресс по имплементации меморандума между РФ и ООН по вывозу сельхозпродукции. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"18 марта истёк второй 120-дневный срок действия Черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия. В связи с отсутствием подвижек в реализации меморандума Россия – ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта в Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая. Данная позиция была официально доведена до турецкой и украинской сторон Черноморской инициативы, а также до представителей ООН. Формальных возражений не последовало", — заметили в ведомстве.

В министерстве отметили, что решение о дальнейшей пролонгации будет зависеть от того, будет ли наблюдаться прогресс в рамках меморандума Россия – ООН по целому ряду условий, в числе которых переподключение Россельхозбанка к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений; снятие запрета на заход в порты и восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

МИД РФ подчёркивает, что подписанный с ООН меморандум является составной частью одного "пакета" договорённостей, однако пока выполняется лишь его украинская часть, которая по своим параметрам далека от заявленных гуманитарных ценностей.

"Даже безвозмездная передача российских удобрений (262 000 тонн) беднейшим странам осуществляется с большими трудностями и проволочками: за полгода осуществлена единственная поставка (20 000 тонн) в Малави", — подытожили в дипведомстве.