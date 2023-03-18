Постпред при ООН обвинил Киев в манипуляции из-за лжи о сроках зерновой сделки

Заявления о пролонгации зерновой сделки более чем на 60 дней — это преднамеренная манипуляция. Об этом сказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя высказывания Киева о сроке в 120 дней.

"Любые утверждения о том, что это продлевается на более чем 60 дней, являются намерением выдать желаемое за действительное или преднамеренной манипуляцией", — подчеркнул чиновник в "Твиттере".