Постпред при ООН обвинил Киев в манипуляции из-за лжи о сроках зерновой сделки
Полянский назвал манипуляцией слухи о продлении зерновой сделки более чем на 60 дней
Заявления о пролонгации зерновой сделки более чем на 60 дней — это преднамеренная манипуляция. Об этом сказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя высказывания Киева о сроке в 120 дней.
"Любые утверждения о том, что это продлевается на более чем 60 дней, являются намерением выдать желаемое за действительное или преднамеренной манипуляцией", — подчеркнул чиновник в "Твиттере".
В доказательство он опубликовал письмо постпреда РФ Василия Небензи руководству всемирной организации о том, что достигнутые договорённости продлеваются только на 60 дней. Полянский призвал перестать спекулировать на теме и откровенно лгать.
Напомним, зерновая сделка, которую в 2022 году заключили Турция, Россия, Украина и представители ООН, продлена ещё на 60 дней на прежних условиях. Москва намерена добиваться выполнения всех обязательств, так как опыт показал недобросовестность контрагентов. Так, задерживалась передача российских удобрений беднейшим странам по вине Запада, а Киев использовал гуманитарный коридор в военных целях. Тем временем Украина уже заявила, что сделка продлена на 120 дней. В МИД РФ назвали это ложью.
Getty Images / Ahmad Said / Anadolu Agency