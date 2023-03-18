Захарова опровергла заявление Киева о сроках зерновой сделки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла слова министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова о продлении зерновой сделки на 120 дней. Дипломат подчеркнула, что Россия действительно дала согласие на пролонгацию договора, но только на 60 дней.

"Ещё раз повторяем. Российская Федерация дала согласие на продление сделки на 60 дней", — подчеркнула дипломат в беседе с журналистами. А в телеграм-канале она сделала репост записи с документом Посольства РФ в Турции, в котором указаны те же сроки.