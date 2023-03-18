Захарова опровергла заявление Киева о сроках зерновой сделки
Захарова: Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла слова министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова о продлении зерновой сделки на 120 дней. Дипломат подчеркнула, что Россия действительно дала согласие на пролонгацию договора, но только на 60 дней.
"Ещё раз повторяем. Российская Федерация дала согласие на продление сделки на 60 дней", — подчеркнула дипломат в беседе с журналистами. А в телеграм-канале она сделала репост записи с документом Посольства РФ в Турции, в котором указаны те же сроки.
Кубраков сегодня выступил с утверждением, что зерновая сделка продлена ещё на 120 дней. Турецкий президент Реджеп Эрдоган тоже подтвердил информацию о пролонгации соглашения и поблагодарил ООН за усилия по сохранению договорённостей, однако сроки не называл. А замглавы МИД РФ Александр Грушко ещё 14 марта объявлял, что договор продлён ещё на 60 дней на прежних условиях.
Сухогруз Zante с зерном. Фото © Getty Images / Chris McGrath