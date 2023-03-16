Захарова объяснила, почему Россия согласилась продлить зерновую сделку
Захарова: Продление зерновой сделки работает в интересах России
Исполнение условий зерновой сделки работает в интересах России, хотя западных политиков "хочется отправить в известном направлении". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".
По её словам, Россия свою часть сделки исполняет исправно, чего не скажешь о западной стороне. Дипломат пояснила, что речь идёт о блокировке российских товаров. Захарова отметила, что Москва дала ООН 60 дней на соблюдение обязательств.
Также она подчеркнула, что у России нет доверия к западным лидерам и организациям. При этом Москва подходит к своим обязательствам со всей ответственностью, демонстрируя, что её главный приоритет — мир.
Напомним, зерновую сделку продлили ещё на 60 дней на прежних условиях, подтверждён её пакетный характер. Россия не раз говорила о задержке передачи российских удобрений беднейшим странам, подчёркивая факт нарушения положения сделки.
Агентство "Москва" / Новосильцев Артур