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15 марта, 22:34

Захарова объяснила, почему Россия согласилась продлить зерновую сделку

Захарова: Продление зерновой сделки работает в интересах России

Исполнение условий зерновой сделки работает в интересах России, хотя западных политиков "хочется отправить в известном направлении". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".

По её словам, Россия свою часть сделки исполняет исправно, чего не скажешь о западной стороне. Дипломат пояснила, что речь идёт о блокировке российских товаров. Захарова отметила, что Москва дала ООН 60 дней на соблюдение обязательств.

Также она подчеркнула, что у России нет доверия к западным лидерам и организациям. При этом Москва подходит к своим обязательствам со всей ответственностью, демонстрируя, что её главный приоритет — мир.

Песков: Москва ценит усилия ООН по зерновой сделке, но пробить "глухую стену" Запада не вышло

Песков: Москва ценит усилия ООН по зерновой сделке, но пробить "глухую стену" Запада не вышло

Напомним, зерновую сделку продлили ещё на 60 дней на прежних условиях, подтверждён её пакетный характер. Россия не раз говорила о задержке передачи российских удобрений беднейшим странам, подчёркивая факт нарушения положения сделки.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Новосильцев Артур

Анатолий Симоненко
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