Захарова объяснила, почему Россия согласилась продлить зерновую сделку

Исполнение условий зерновой сделки работает в интересах России, хотя западных политиков "хочется отправить в известном направлении". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".

По её словам, Россия свою часть сделки исполняет исправно, чего не скажешь о западной стороне. Дипломат пояснила, что речь идёт о блокировке российских товаров. Захарова отметила, что Москва дала ООН 60 дней на соблюдение обязательств.