Песков: Москва ценит усилия ООН по зерновой сделке, но пробить "глухую стену" Запада не вышло

В Москве ценят усилия ООН для реализации зерновой сделки, но "пробить глухую стену" коллективного Запада так и не удалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя продление сделки только на 60 дней.

"Мы ценим усилия, которые предпринимались по линии ООН, <…> но, несмотря на это, <…>, к сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что те условия, которые согласовывались как неотъемлемая, интегральная часть сделки, выполнены не были. Вместе с тем пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что вторая часть зерновой сделки, подразумевающая снятие ограничений на поставки сельхозпродукции из РФ на мировые рынки, будет реализована.

"На этот счёт продолжаются контакты. Собственно, все согласны с тем, что вторая часть [зерновой сделки] должна быть выполнена. Мы по-прежнему надеемся, в рамках той доброй воли, которую российская сторона демонстрирует, что всё-таки эта вторая часть будет реализована", — отметил представитель Кремля.