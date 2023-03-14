Песков: Москва ценит усилия ООН по зерновой сделке, но пробить "глухую стену" Запада не вышло
В Москве ценят усилия ООН для реализации зерновой сделки, но "пробить глухую стену" коллективного Запада так и не удалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя продление сделки только на 60 дней.
"Мы ценим усилия, которые предпринимались по линии ООН, <…> но, несмотря на это, <…>, к сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что те условия, которые согласовывались как неотъемлемая, интегральная часть сделки, выполнены не были. Вместе с тем пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что вторая часть зерновой сделки, подразумевающая снятие ограничений на поставки сельхозпродукции из РФ на мировые рынки, будет реализована.
"На этот счёт продолжаются контакты. Собственно, все согласны с тем, что вторая часть [зерновой сделки] должна быть выполнена. Мы по-прежнему надеемся, в рамках той доброй воли, которую российская сторона демонстрирует, что всё-таки эта вторая часть будет реализована", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что зерновая сделка продлена ещё на 60 дней на прежних условиях, подтверждён её пакетный характер. Дипломат подчеркнул, что Москва будет настойчиво добиваться выполнения всех обязательств.
Соглашение по зерновой сделке было подписано между Россией, Турцией, Украиной и представителями ООН 22 июля 2022 года, а позже продлено до 18 марта 2023 года. У Москвы до сих пор имеется много вопросов по реализации договора: в частности, РФ не раз указывала на задержку передачи российских удобрений беднейшим странам, что нарушает положения сделки. Кроме того, в Москве неоднократно отвечали Киеву, который использовал гуманитарный коридор в военных целях, но при этом обвинял Россию в неэффективном выполнении договорённостей.
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