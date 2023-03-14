В Госдуме заявили, что в рамках зерновой сделки до сих пор не решён ряд важных проблем
Инициированная ООН пакетная зерновая сделка с момента подписания имела очень неплохие перспективы до недавнего времени — возникли и сохраняются ряд проблем, которые необходимо решать. Об этом в беседе с Лайфом сказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Он считает, что усилия России, в том числе изменения для разблокировки страховых платежей брокерам и готовность экспортёров обеспечить рынок развивающихся стран зерном и удобрениями, столкнулись с препятствиями, которые не решены до сих пор.
"Речь идёт об обеспечении расчётов и разблокировке SWIFT, давлении на импортёров в части кредитования импорта поставки зерна, страховании и цене фрахта. Всё это приводит к повышению рисков и удорожанию продукции", — сказал парламентарий.
Львиная доля зерна осела в Европе, а это усиливает противоречия между Африкой и европейскими странами, считает депутат. Если не решить проблемные вопросы в ближайший месяц, то возможен резкий рост цен на зерно и удобрения, останутся невостребованными производственные мощности, возрастёт социальное напряжение.
"Должны быть решены вопросы применения чётких механизмов страхования наших интересов, доставки зерна в голодающие страны, вопросы разблокировки счетов российских банков с госучастием для обеспечения расчётов по экспорту зерна и минеральных удобрений", — заявил Гаврилов.
Парламентарий убеждён, что без решения проблемных вопросов дальнейшее продление зерновой сделки бессмысленно. По мнению депутата, России грозит риск резкого увеличения издержек. Он считает, что для реализации зерновой сделки можно было бы задействовать порты Азовского моря.
Ранее Лайф писал о том, что зерновая сделка продлена ещё на 60 дней на прежних условиях, подтверждён её пакетный характер. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Впервые соглашение по зерновой сделке было подписано между Россией, Турцией, Украиной и представителями ООН 22 июля 2022 года. Позже его продлили до 18 марта 2023 года. Москва неоднократно указывала на задержку передачи российских удобрений беднейшим странам, что нарушает положения сделки. Кроме того, в России не раз отвечали Украине, которая использовала гумкоридор в военных целях, но при этом обвиняла РФ в неэффективном выполнении договорённостей. В феврале 2023 года ООН выступила за продление зерновой сделки.
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