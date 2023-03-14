В Госдуме заявили, что в рамках зерновой сделки до сих пор не решён ряд важных проблем

Инициированная ООН пакетная зерновая сделка с момента подписания имела очень неплохие перспективы до недавнего времени — возникли и сохраняются ряд проблем, которые необходимо решать. Об этом в беседе с Лайфом сказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он считает, что усилия России, в том числе изменения для разблокировки страховых платежей брокерам и готовность экспортёров обеспечить рынок развивающихся стран зерном и удобрениями, столкнулись с препятствиями, которые не решены до сих пор.

"Речь идёт об обеспечении расчётов и разблокировке SWIFT, давлении на импортёров в части кредитования импорта поставки зерна, страховании и цене фрахта. Всё это приводит к повышению рисков и удорожанию продукции", — сказал парламентарий.

Львиная доля зерна осела в Европе, а это усиливает противоречия между Африкой и европейскими странами, считает депутат. Если не решить проблемные вопросы в ближайший месяц, то возможен резкий рост цен на зерно и удобрения, останутся невостребованными производственные мощности, возрастёт социальное напряжение.

"Должны быть решены вопросы применения чётких механизмов страхования наших интересов, доставки зерна в голодающие страны, вопросы разблокировки счетов российских банков с госучастием для обеспечения расчётов по экспорту зерна и минеральных удобрений", — заявил Гаврилов.