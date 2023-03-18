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18 марта, 14:20

Эрдоган отметил вклад ООН в продление зерновой сделки

Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил информацию о продлении зерновой сделки и поблагодарил ООН за усилия по сохранению этих договорённостей. Заявление прозвучало в ходе выступления в городе Чанаккале.

"Срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, продлён. Мы обеспечили пролонгацию на новый срок соглашения благодаря переговорам, которые проводили с двумя сторонами", — сказал он.

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Напомним, ранее зерновая сделка официально была продлена на 60 дней на прежних условиях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит усилия ООН по зерновой сделке, однако пробить "глухую стену" Запада не вышло. Условия, которые согласовывались как неотъемлемая, интегральная часть сделки, выполнены не были, добавил он.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

Оксана Попова
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