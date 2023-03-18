В Киеве заявили о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков утверждает, что зерновая сделка продлена ещё на 120 дней. По его словам, Киев продолжает экспортировать через три морских глубоководных порта свою агропродукцию.

"Соглашение по зерновой инициативе пролонгировано ещё на 120 дней. Благодарен генеральному секретарю ООН и странам-партнёрам за совместные усилия для продления действия документа ещё на четыре месяца", — написал он в соцсетях.