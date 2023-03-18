В Киеве заявили о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60
Министр инфраструктуры Украины утверждает, что зерновая сделка продлена на 120 дней
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков утверждает, что зерновая сделка продлена ещё на 120 дней. По его словам, Киев продолжает экспортировать через три морских глубоководных порта свою агропродукцию.
"Соглашение по зерновой инициативе пролонгировано ещё на 120 дней. Благодарен генеральному секретарю ООН и странам-партнёрам за совместные усилия для продления действия документа ещё на четыре месяца", — написал он в соцсетях.
Кубраков отметил, что власти продолжают работу по присоединению к "зерновой инициативе" портов Николаевской области и дальнейшему расширению поставляемых грузов.
Соглашение по зерновой сделке было подписано между Россией, Турцией, Украиной и представителями ООН 22 июля 2022 года, а позже продлено до 18 марта 2023 года. У Москвы до сих пор имеется много вопросов по реализации договора: в частности, РФ не раз указывала на задержку передачи российских удобрений беднейшим странам, что нарушает положения сделки. Кроме того, в Москве неоднократно отвечали Киеву, который использовал гуманитарный коридор в военных целях, но при этом обвинял Россию в неэффективном выполнении договорённостей.
Тем не менее Россия согласилась снова продлить зерновую сделку. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 14 марта объявил, что договор продлён ещё на 60 дней на прежних условиях, подтверждён её пакетный характер.
ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN