Небензя: У Запада есть два месяца на снятие санкций с сельскохозяйственного экспорта РФ
У Запада есть два месяца для вывода из-под санкций всей цепочки операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Россия уведомила нотами украинскую и турецкую стороны, что не возражает против продления зерновой сделки на 60 дней — до 18 мая. Однако дальнейшие шаги будут зависеть от прогресса в решении обозначенных проблем, указал он на заседании Совета Безопасности ООН.
"Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия с Украины по морскому коридору в своих интересах, то у них есть два месяца, чтобы при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт", — сказал Небензя.
Постпред также добавил, что соглашение между РФ и Секретариатом ООН о снятии ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции "не выполняется ни на йоту".
Напомним, ранее зерновая сделка официально была продлена на 60 дней на прежних условиях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит усилия ООН по зерновой сделке, однако пробить "глухую стену" Запада не вышло. Условия, которые согласовывались как неотъемлемая, интегральная часть сделки, выполнены не были, добавил он.
t.me / Постпредство России при ООН