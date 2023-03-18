Небензя: У Запада есть два месяца на снятие санкций с сельскохозяйственного экспорта РФ

У Запада есть два месяца для вывода из-под санкций всей цепочки операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Россия уведомила нотами украинскую и турецкую стороны, что не возражает против продления зерновой сделки на 60 дней — до 18 мая. Однако дальнейшие шаги будут зависеть от прогресса в решении обозначенных проблем, указал он на заседании Совета Безопасности ООН.

"Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия с Украины по морскому коридору в своих интересах, то у них есть два месяца, чтобы при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт", — сказал Небензя.