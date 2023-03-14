Песков заявил, что продление зерновой сделки является жестом доброй воли со стороны РФ

"Это (продление сделки. — Прим. Лайфа) своего рода жест доброй воли со стороны РФ в надежде на то, что по прошествии такого продолжительного времени те условия и обязательства, которые были взяты на себя известными сторонами, будут выполнены", — отметил он в беседе с журналистами.