Песков заявил, что продление зерновой сделки является жестом доброй воли со стороны РФ
Продление зерновой сделки на 60 дней — жест доброй воли со стороны РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это (продление сделки. — Прим. Лайфа) своего рода жест доброй воли со стороны РФ в надежде на то, что по прошествии такого продолжительного времени те условия и обязательства, которые были взяты на себя известными сторонами, будут выполнены", — отметил он в беседе с журналистами.
Ранее Лайф рассказывал о том, что зерновая сделка продлена ещё на 60 дней на прежних условиях, подтверждён её пакетный характер. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Впервые соглашение по зерновой сделке было подписано между РФ, Турцией, Украиной и представителями ООН 22 июля 2022 года. Позже его продлили до 18 марта 2023 года. Москва неоднократно указывала на задержку передачи российских удобрений беднейшим странам, что нарушает положения сделки. Кроме того, в России не раз отвечали Украине, которая использовала гумкоридор в военных целях, но при этом обвиняла РФ в неэффективном выполнении договорённостей. В феврале 2023 года ООН выступила за продление зерновой сделки.
Kremlin.ru