Небензя: Россия не экспортировала ни зёрнышка в рамках зерновой сделки

Россия не смогла экспортировать ни одного зёрнышка по меморандуму с ООН в рамках зерновой сделки, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"По меморандуму между Россией и ООН — второй части сделки — мы не экспортировали ни одного зёрнышка", — сказал дипломат на пресс-конференции.

Кроме того, Небензя указал, что Москва смогла переправить только 10% из заблокированных в европейских портах российских удобрений, при этом они не были проданы, а безвозмездно переданы развивающимся странам. Постпред РФ при ООН уточнил, что из 300 тысяч тонн были экспортированы 30 тысяч тонн, причём одно судно до сих пор находится в пути. По этим фактам можно судить о работе зерновой сделки, подытожил дипломат.