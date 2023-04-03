Небензя: Россия не экспортировала ни зёрнышка в рамках зерновой сделки
Россия не смогла экспортировать ни одного зёрнышка по меморандуму с ООН в рамках зерновой сделки, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
"По меморандуму между Россией и ООН — второй части сделки — мы не экспортировали ни одного зёрнышка", — сказал дипломат на пресс-конференции.
Кроме того, Небензя указал, что Москва смогла переправить только 10% из заблокированных в европейских портах российских удобрений, при этом они не были проданы, а безвозмездно переданы развивающимся странам. Постпред РФ при ООН уточнил, что из 300 тысяч тонн были экспортированы 30 тысяч тонн, причём одно судно до сих пор находится в пути. По этим фактам можно судить о работе зерновой сделки, подытожил дипломат.
Напомним, в марте зерновая сделка, которую в 2022 году заключили Турция, Россия, Украина и представители ООН, была продлена ещё на 60 дней на прежних условиях, то есть до 18 мая. Москва будет настаивать на выполнении всех обязательств, так как опыт показал недобросовестность контрагентов. Ранее российский МИД назвал условия для продления зерновой сделки на 120, а не на 60 дней.
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