Сийярто обсудил с Новаком поставки по "Турецкому потоку" и "Дружбе"
Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что ключевой темой переговоров с вице-премьером РФ Александром Новаком стал вопрос недопущения санкций в отношении атомной энергетики РФ и поставок по двум крупнейшим экспортным трубопроводам.
"На повестке дня с вице-премьером Александром Новаком сегодня серьёзные вопросы: физическая и техническая безопасность газопровода "Турецкий поток", обеспечивающего газоснабжение нашей страны, <...> а также недопущение санкций, угрожающих атомной промышленности", — написал Сийярто в соцсетях.
Он подчеркнул, что это касается и сохранения крайне важных для Венгрии транзитных поставок по нефтепроводу "Дружба".
Напомним, Сийярто прибыл в Москву для обсуждения с вице-премьером РФ вопросов сотрудничества с Россией в области энергетики. В конце марта стороны по телефону договорились насчёт бесперебойных поставок российских нефти и газа в Венгрию.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK, © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев