ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 10:59

Сийярто обсудил с Новаком поставки по "Турецкому потоку" и "Дружбе"

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что ключевой темой переговоров с вице-премьером РФ Александром Новаком стал вопрос недопущения санкций в отношении атомной энергетики РФ и поставок по двум крупнейшим экспортным трубопроводам.

"На повестке дня с вице-премьером Александром Новаком сегодня серьёзные вопросы: физическая и техническая безопасность газопровода "Турецкий поток", обеспечивающего газоснабжение нашей страны, <...> а также недопущение санкций, угрожающих атомной промышленности", — написал Сийярто в соцсетях.

Он подчеркнул, что это касается и сохранения крайне важных для Венгрии транзитных поставок по нефтепроводу "Дружба".

Венгрия ужесточает контроль за зерном с Украины

Венгрия ужесточает контроль за зерном с Украины

Напомним, Сийярто прибыл в Москву для обсуждения с вице-премьером РФ вопросов сотрудничества с Россией в области энергетики. В конце марта стороны по телефону договорились насчёт бесперебойных поставок российских нефти и газа в Венгрию.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK, © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Ирина Фальке
  • Новости
  • Венгрия
  • Мировая экономика
  • Энергетика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров