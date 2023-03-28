Сийярто договорился с Новаком о бесперебойных поставках российских нефти и газа в Венгрию
Россия будет и дальше без перебоев поставлять в Венгрию нефть и газ, об этом договорились глава венгерского МИД Петер Сийярто и вице-премьер РФ Александр Новак во время получасового телефонного разговора.
"Александр Новак заверил нас, что, несмотря на международные санкции, российская сторона сможет провести ремонтные работы на газопроводе "Турецкий поток", так что в ближайший период поставки газа в Венгрию будут бесперебойными", — написал Сийярто в соцсетях.
Ранее Лайф рассказывал, что глава МИД Венгрии назвал терактом подрывы "Северных потоков". Он отметил, что это первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению.
ТАСС / AP / John Minchillo