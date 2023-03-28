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28 марта, 17:42

Сийярто договорился с Новаком о бесперебойных поставках российских нефти и газа в Венгрию

Россия будет и дальше без перебоев поставлять в Венгрию нефть и газ, об этом договорились глава венгерского МИД Петер Сийярто и вице-премьер РФ Александр Новак во время получасового телефонного разговора.

"Александр Новак заверил нас, что, несмотря на международные санкции, российская сторона сможет провести ремонтные работы на газопроводе "Турецкий поток", так что в ближайший период поставки газа в Венгрию будут бесперебойными", — написал Сийярто в соцсетях.

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Ранее Лайф рассказывал, что глава МИД Венгрии назвал терактом подрывы "Северных потоков". Он отметил, что это первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению.

Обложка ©

ТАСС / AP / John Minchillo

Варвара Романова
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