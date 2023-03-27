"Смотрят как на противников": Власти Венгрии пожаловались на недружественное отношение США

Американские власти ведут себя как "недружественный союзник" по отношении к Венгрии, поступают как с противником, так как Будапешт отстаивает национальные интересы. Об этом в эфире голландского телеканала NPO заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Нынешнее правительство США позиционирует себя как, ну, скажем, недружественный союзник по отношению к нам. Смотрят на нас как на противников. Мы не считаем США противником, потому что США — друг Венгрии. Мы союзники. Но нынешнее правительство позиционирует нас как противников", — подчеркнул Сийярто.

Он объяснил такое отношение США тем, что в Венгрии власть консервативна, патриотична, что правое правительство мощно представляет национальные интересы и не собирается принимать суждения и указания из-за рубежа. Также Сийярто подчеркнул, что Будапешт не укрепляет связи с Москвой, а продолжает диалог и рациональное сотрудничество с РФ в области энергетики, так как без России снабдить Венгрию достаточным количеством энергоресурсов физически невозможно.

Сийярто также заявил, что с начала российской военной спецоперации на Украине отношения Будапешта и Москвы сузились до прагматичных областей, в основном энергетической.