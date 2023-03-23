Венгрия отказалась арестовывать Путина по ордеру суда Гааги

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии, имеющий ранг члена кабинета министров, Гергей Гуйяш исключил вероятность ареста президента РФ Владимира Путина на основании ордера Международного уголовного суда Гааги (МУС). Он напомнил на брифинге, что страна действительно ратифицировала римский статут, в соответствии с которым был сформирован и начал действовать МУС, но этот документ не был официально опубликован в стране.

"Мы можем сослаться на венгерское законодательство и, основываясь на нём, не можем арестовать российского президента, поскольку статут МУС не был обнародован в Венгрии", — объяснил спикер офиса премьера и напомнил, что против этого документа выступал, в частности, экс-президент Венгрии Янош Адер из-за его противоречия конституции.