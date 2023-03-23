Венгрия отказалась арестовывать Путина по ордеру суда Гааги
Офис премьера Венгрии исключил арест президента России на основании ордера МУС
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Глава канцелярии премьер-министра Венгрии, имеющий ранг члена кабинета министров, Гергей Гуйяш исключил вероятность ареста президента РФ Владимира Путина на основании ордера Международного уголовного суда Гааги (МУС). Он напомнил на брифинге, что страна действительно ратифицировала римский статут, в соответствии с которым был сформирован и начал действовать МУС, но этот документ не был официально опубликован в стране.
"Мы можем сослаться на венгерское законодательство и, основываясь на нём, не можем арестовать российского президента, поскольку статут МУС не был обнародован в Венгрии", — объяснил спикер офиса премьера и напомнил, что против этого документа выступал, в частности, экс-президент Венгрии Янош Адер из-за его противоречия конституции.
Член кабмина при этом заметил, что правительство Венгрии "не сформировало позицию" по вопросу о решении МУС в отношении Путина. По его словам, ордер на арест был выдан судом Гааги — и к этому "нечего добавить". Гуйяш признался, что считает такие решения не самыми удачными, поскольку они ведут к дальнейшей эскалации, а не к миру. "Это мое личное субъективное мнение", — заключил он.
Ранее экс-советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что решение МУС об "аресте" Путина является нелегитимным. А бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала суд Гааги политизированной организацией и заявила, что ордер на "арест" Путина выдан под давлением США и ЕС.