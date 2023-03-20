Болтон раскритиковал МУС из-за решения по Путину

"Я думаю, и так было на протяжении многих лет, что Международный уголовный суд в основе своей нелегитимен. Это не то, с чем США должны сотрудничать. Международный уголовный суд нелегитимен, так как это осуществление государственной власти в вакууме, без каких-либо конституционных рамок для её сдерживания", — отметил он, подчеркнув, что МУС — очень опасная организация.