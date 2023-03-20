Болтон раскритиковал МУС из-за решения по Путину
Болтон заявил, что решение МУС об "аресте" Путина является нелегитимным
Решение Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента РФ Владимира Путина является нелегитимным. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил экс-советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
"Я думаю, и так было на протяжении многих лет, что Международный уголовный суд в основе своей нелегитимен. Это не то, с чем США должны сотрудничать. Международный уголовный суд нелегитимен, так как это осуществление государственной власти в вакууме, без каких-либо конституционных рамок для её сдерживания", — отметил он, подчеркнув, что МУС — очень опасная организация.
По мнению Болтона, данное решение суда препятствует дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что ордер на "арест" Путина снижает вероятность переговоров.
Лайф напоминает, что 17 марта суд Гааги выдал ордера на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В ответ на это в МИД РФ отметили, что Россия не признаёт МУС и его решения. Омбудсмен с иронией отнеслась к решению инстанции, подчеркнув, что продолжит хорошо выполнять свою работу и никто на Западе не сможет её запугать. Тем временем бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала МУС политизированной организацией и заявила, что ордер на "арест" Путина выдан под давлением США и ЕС. А по мнению президента Сербии Александра Вучича, решение суда отрезает Западу путь диалога с Россией. Между тем в Кремле спокойно отнеслись к решению МУС.
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