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20 марта, 09:25

В Кремле спокойно отнеслись к решению МУС в отношении Путина

Песков заявил, что в Кремле спокойно отнеслись к решению МУС в отношении Путина

На работу президента РФ Владимира Путина никак не повлияло решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на его арест. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что администрация главы государства также трудится в обычном режиме, к решению там отнеслись спокойно.

"Относимся к этому спокойно, всё тщательно фиксируем и продолжаем работать. Продолжает, главное, работать президент", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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Напомним, 17 марта суд Гааги выдал ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ на это в МИД РФ отметили, что Россия не признаёт МУС и его решения. Американский президент Джо Байден назвал ордер оправданным, а в Европарламенте призвали весь Запад во главе с США вспомнить о собственных преступлениях в других странах. В связи с ордером СК РФ начал проверку.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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