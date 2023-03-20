В Кремле спокойно отнеслись к решению МУС в отношении Путина

На работу президента РФ Владимира Путина никак не повлияло решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на его арест. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что администрация главы государства также трудится в обычном режиме, к решению там отнеслись спокойно.