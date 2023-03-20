Медведев пригрозил запуском гиперзвуковой ракеты "Оникс" по зданию гаагского суда

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил применением гиперзвуковой ракеты "Оникс" по зданию суда в Гааге. Такое заявление он сделал после решения Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" президента России Владимира Путина.

По словам Медведева, ордер на "арест" российского лидера будет иметь чудовищные последствия для международного права, а судьи МУС "раздухарились" напрасно.

"Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд — лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО", — написал он в телеграм-канале.