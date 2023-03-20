Медведев предрёк закат системы международных отношений из-за ордера МУС на "арест" Путина

Чудовищные последствия будут для международного права из-за решения Международного уголовного суда (МУС) об ордере на "арест" президента России Владимира Путина. Такое заявление в телеграм-канале сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Решили судить президента... ядерной державы, не участвующей в МУС по тем же основаниям, что и США, и иные страны. Очевидно, что поступила максимально жёсткая вводная... Понятно, что практической ценности никакой, но спасибо, что вспомнили. А вот последствия для международного права будут чудовищные", — написал он.

Как подчеркнул Медведев, такие последствия прогнозируются из-за того, что решение МУС является крахом основ, принципов права, включая постулаты о неотвратимости ответственности. По его словам, теперь в международные органы никто не пойдёт, поскольку все будут договариваться между собой. Медведев уверен: все "дурацкие" решения ООН и других структур "будут трещать по швам".

"Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано", — заявил он.