Медведев предрёк закат системы международных отношений из-за ордера МУС на "арест" Путина
Медведев: Международное право ждут чудовищные последствия из-за решения МУС о Путине
Чудовищные последствия будут для международного права из-за решения Международного уголовного суда (МУС) об ордере на "арест" президента России Владимира Путина. Такое заявление в телеграм-канале сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Решили судить президента... ядерной державы, не участвующей в МУС по тем же основаниям, что и США, и иные страны. Очевидно, что поступила максимально жёсткая вводная... Понятно, что практической ценности никакой, но спасибо, что вспомнили. А вот последствия для международного права будут чудовищные", — написал он.
Как подчеркнул Медведев, такие последствия прогнозируются из-за того, что решение МУС является крахом основ, принципов права, включая постулаты о неотвратимости ответственности. По его словам, теперь в международные органы никто не пойдёт, поскольку все будут договариваться между собой. Медведев уверен: все "дурацкие" решения ООН и других структур "будут трещать по швам".
"Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано", — заявил он.
По словам зампреда Совбеза РФ, почти нулевой авторитет МУС был убит в тот момент, когда суд ничего не сделал для расследования преступлений США в Афганистане и Ираке. Кроме того, добавил Медведев, эта "убогая международная организация" не начнёт войну из-за страха.
Напомним, 17 марта суд Гааги выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ в МИД РФ напомнили о том, что Россия не признаёт МУС и его решения, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев сравнил документ с туалетной бумагой. На Западе мнения разделились. Если глава Белого дома Джо Байден остался в восторге и назвал ордер оправданным, то в Европарламенте призвали весь Запад во главе с США вспомнить о собственных преступлениях в других странах. СК РФ также начал проверку.
VK / Дмитрий Медведев