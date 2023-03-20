Экс-глава МИД Австрии рассказала, кто стоит за ордером на "арест" Путина
Карин Кнайсль: Ордер МУС на "арест" Путина выдан под давлением США и ЕС
Ордер Международного уголовного суда на "арест" президента России Владимира Путина выдан под давлением США и стран ЕС. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, добавив, что МУС политизирован.
"Я считаю, что суд подвергся давлению США и многих других стран ЕС. Это свидетельствует лишь о том, насколько МУС политизирован", — заявила Кнайсль в интервью телеграм-каналу "Папочка канцлера".
Экс-министр указала на то, что МУС заводил дела на африканских политиков, но никогда не трогал западных с их военными преступлениями. Бывший австрийский министр обратила внимание на то, что созданное 120 лет назад по инициативе России право Гааги сегодня развернули против неё самой. Несмотря на это, подчеркнула она, ордер никаким образом не отразится на Путине, так как соглашение не ратифицировано большинством государств – членов Совбеза ООН. Экс-дипломат отметила, что наступит время, когда мировому сообществу придётся пересмотреть все события с 2014 года.
Напомним, 17 марта суд Гааги выдал ордер на "арест" российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ в МИД РФ напомнили о том, что Россия не признаёт МУС и его решения, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев сравнил документ с туалетной бумагой. На Западе мнения разделились. Если глава Белого дома Джо Байден остался в восторге и назвал ордер оправданным, то в Европарламенте призвали весь Запад во главе с США вспомнить о собственных преступлениях в других странах. СК РФ также начал проверку.
ТАСС / Сергей Фадеичев