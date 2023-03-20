Экс-глава МИД Австрии рассказала, кто стоит за ордером на "арест" Путина

Экс-министр указала на то, что МУС заводил дела на африканских политиков, но никогда не трогал западных с их военными преступлениями. Бывший австрийский министр обратила внимание на то, что созданное 120 лет назад по инициативе России право Гааги сегодня развернули против неё самой. Несмотря на это, подчеркнула она, ордер никаким образом не отразится на Путине, так как соглашение не ратифицировано большинством государств – членов Совбеза ООН. Экс-дипломат отметила, что наступит время, когда мировому сообществу придётся пересмотреть все события с 2014 года.