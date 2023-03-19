Вучич: Ордер МУС об "аресте" Путина отрезает Западу путь диалога с Россией

"Супер, сейчас вы его обвинили в самых тяжёлых военных преступлениях. А с кем вы будете вести переговоры? Или, может быть, не будете разговаривать, заключать мир? Вы ждёте поражения, а сколько надо ждать, сколько лет? Неужели вы действительно думаете, что можете победить Россию за три месяца, шесть месяцев или за год, вы верите в это?" — сказал Вучич.