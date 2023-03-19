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19 марта, 11:35

Вучич: Ордер МУС об "аресте" Путина отрезает Западу путь диалога с Россией

Из-за ордера Международного уголовного суда (МУС) на "арест" президента РФ Владимира Путина у Запада пресекается путь для диалога с Россией. Так считает лидер Сербии Александр Вучич.

"Супер, сейчас вы его обвинили в самых тяжёлых военных преступлениях. А с кем вы будете вести переговоры? Или, может быть, не будете разговаривать, заключать мир? Вы ждёте поражения, а сколько надо ждать, сколько лет? Неужели вы действительно думаете, что можете победить Россию за три месяца, шесть месяцев или за год, вы верите в это?" — сказал Вучич.

По его словам, данный ордер не был мудрым решением. Он будет иметь негативные политические последствия. Этот шаг говорит о неготовности вести диалог о мире и сохранении человеческих жизней, считает сербский лидер.

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Напомним, 17 марта суд Гааги выдал ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ в МИД РФ напомнили о том, что Москва не признаёт Международный суд и его решения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия не признаёт решение об "аресте" президента РФ Владимира Путина и считает его юридически ничтожным.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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