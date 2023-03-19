Песков назвал юридически ничтожным решение МУС об "аресте" Путина

Россия не признаёт решение Международного уголовного суда об "аресте" президента РФ Владимира Путина и считает его юридически ничтожным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Россия делала и будет делать то, что наилучшим образом соответствует её интересам. Мы считаем юридически ничтожными любые решения МУС, который мы также не признаём", — отметил представитель Кремля.