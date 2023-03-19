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19 марта, 11:01

Песков назвал юридически ничтожным решение МУС об "аресте" Путина

Россия не признаёт решение Международного уголовного суда об "аресте" президента РФ Владимира Путина и считает его юридически ничтожным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Россия делала и будет делать то, что наилучшим образом соответствует её интересам. Мы считаем юридически ничтожными любые решения МУС, который мы также не признаём", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, 17 марта суд Гааги выдал ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ в МИД РФ напомнили о том, что Москва не признаёт Международный суд и его решения. Оправданным данное решение счёл президент США Джо Байден.

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Александр Юнашев
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