Посол РФ в Германии назвал безответственными политиков, поддержавших "арест" Путина

Заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке решения Международного уголовного суда говорят о стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Таким мнением поделился посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

"Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией", — отметил он.