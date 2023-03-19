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19 марта, 10:42

Посол РФ в Германии назвал безответственными политиков, поддержавших "арест" Путина

Заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке решения Международного уголовного суда говорят о стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Таким мнением поделился посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

"Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией", — отметил он.

Ранее Лайф писал о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям главы Минюста Германии об "аресте" граждан РФ на территории страны, в частности российского лидера Владимира Путина.

Прокурор суда Гааги не считает поводом для праздника ордер на "арест" Путина

Прокурор суда Гааги не считает поводом для праздника ордер на "арест" Путина

Напомним, 17 марта суд Гааги выдал ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ в МИД РФ напомнили о том, что Москва не признаёт Международный суд и его решения, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией отнёсся к новости, сравнив документ с туалетной бумагой. Президент США Джо Байден считает оправданным решение МУС в Гааге о выдаче ордера на "арест" Путина.

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Илья Суриков
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