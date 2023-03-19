Посол РФ в Германии назвал безответственными политиков, поддержавших "арест" Путина
Заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке решения Международного уголовного суда говорят о стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Таким мнением поделился посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
"Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией", — отметил он.
Ранее Лайф писал о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям главы Минюста Германии об "аресте" граждан РФ на территории страны, в частности российского лидера Владимира Путина.
Напомним, 17 марта суд Гааги выдал ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ в МИД РФ напомнили о том, что Москва не признаёт Международный суд и его решения, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией отнёсся к новости, сравнив документ с туалетной бумагой. Президент США Джо Байден считает оправданным решение МУС в Гааге о выдаче ордера на "арест" Путина.