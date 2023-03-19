СК России даст правовую оценку заявлениям Минюста ФРГ об "аресте" Путина в случае его визита

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям главы Минюста Германии об "аресте" граждан РФ на территории страны, в частности российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Следкома в телеграм-канале.