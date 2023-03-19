СК России даст правовую оценку заявлениям Минюста ФРГ об "аресте" Путина в случае его визита
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям главы Минюста Германии об "аресте" граждан РФ на территории страны, в частности российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Следкома в телеграм-канале.
"Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии", — говорится в сообщении.
Напомним, 17 марта суд Гааги выдал ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ в МИД РФ напомнили о том, что Москва не признаёт Международный суд и его решения, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией отнёсся к новости, сравнив документ с туалетной бумагой. Генсек ООН Антониу Гутерриш решил не отказываться от диалога с Путиным из-за решения инстанции. При этом СКР начал проверку из-за выдачи международного ордера на "арест" Путина.
Агентство городских новостей "Москва"