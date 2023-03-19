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19 марта, 09:23

СК России даст правовую оценку заявлениям Минюста ФРГ об "аресте" Путина в случае его визита

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям главы Минюста Германии об "аресте" граждан РФ на территории страны, в частности российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Следкома в телеграм-канале.

"Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии", — говорится в сообщении.

Прокурор суда Гааги не считает поводом для праздника ордер на "арест" Путина

Прокурор суда Гааги не считает поводом для праздника ордер на "арест" Путина

Напомним, 17 марта суд Гааги выдал ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ в МИД РФ напомнили о том, что Москва не признаёт Международный суд и его решения, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией отнёсся к новости, сравнив документ с туалетной бумагой. Генсек ООН Антониу Гутерриш решил не отказываться от диалога с Путиным из-за решения инстанции. При этом СКР начал проверку из-за выдачи международного ордера на "арест" Путина.

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Агентство городских новостей "Москва"

Светлана Оперук
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