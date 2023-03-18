Прокурор суда Гааги не считает поводом для праздника ордер на "арест" Путина
Прокурор МУС Карим Хан заявил, что ордер на "арест" Путина вызывает сожаление
Решение Международного уголовного суда (МУС) Гааги о выдаче ордера на "арест" президента России Владимира Путина вызывает сожаление, заявил прокурор инстанции Карим Хан.
"Это не должно давать нам повода для праздника. Что нам пришлось это сделать — это вопрос, вызывающий настоящее сожаление. Доказательства заставили нас действовать таким образом", — сказал он в интервью телеканалу CNN.
Хан добавил, что суд продолжает расследование в связи с ситуацией на Украине, а также изучение обвинений. По его словам, МУС не планирует останавливаться после выдачи ордера, однако хочет относиться к "указывающим на вину и возможность оправдания обстоятельствам одинаково", чтобы в конечном итоге "найти правду".
Как сообщал Лайф, суд Гааги выдал ордер на "арест" российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ в МИД РФ напомнили о том, что Россия не признаёт МУС и его решения, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев сравнил документ с туалетной бумагой. На Западе мнения разделились. Если глава Белого дома Джо Байден остался в восторге и назвал "ордер" "оправданным", то в Европарламенте призвали весь Запад во главе с США вспомнить о собственных преступлениях в других странах. СК РФ также начал проверку.