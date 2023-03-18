Прокурор суда Гааги не считает поводом для праздника ордер на "арест" Путина

"Это не должно давать нам повода для праздника. Что нам пришлось это сделать — это вопрос, вызывающий настоящее сожаление. Доказательства заставили нас действовать таким образом", — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Хан добавил, что суд продолжает расследование в связи с ситуацией на Украине, а также изучение обвинений. По его словам, МУС не планирует останавливаться после выдачи ордера, однако хочет относиться к "указывающим на вину и возможность оправдания обстоятельствам одинаково", чтобы в конечном итоге "найти правду".