У Байдена "диагностировали" шизофрению после слов об ордере на "арест" Путина

Позиция США и её лидера Джо Байдена по решению Международного уголовного суда (МУС) Гааги выдать ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой походит на "вялотекущую шизофрению", считает посольство РФ в Вашингтоне. Там напомнили, что Белый дом, как и Москва, не признаёт данный орган.

"В угоду собственным геополитическим интересам здесь поддерживают развязанную МУС беспрецедентную правовую вакханалию, прекрасно зная о том, что Россия, как и США, не признаёт юрисдикцию МУС", — говорится в сообщении пресс-службы диппредставительства.

Дипломаты указали, что, позволяя подобные "неприемлемые высказывания" в адрес президента России, Штаты умалчивают о своих преступлениях в Ираке, Югославии, Ливии и Вьетнаме. Более того, при попытке привлечения американцев за подобное в отношении инициаторов вводятся санкции.