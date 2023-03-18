У Байдена "диагностировали" шизофрению после слов об ордере на "арест" Путина
Посольство РФ посчитало "вялотекущей шизофренией" позицию США по решению МУС
Джо Байден. Фото © Flickr / The White House
Позиция США и её лидера Джо Байдена по решению Международного уголовного суда (МУС) Гааги выдать ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой походит на "вялотекущую шизофрению", считает посольство РФ в Вашингтоне. Там напомнили, что Белый дом, как и Москва, не признаёт данный орган.
"В угоду собственным геополитическим интересам здесь поддерживают развязанную МУС беспрецедентную правовую вакханалию, прекрасно зная о том, что Россия, как и США, не признаёт юрисдикцию МУС", — говорится в сообщении пресс-службы диппредставительства.
Дипломаты указали, что, позволяя подобные "неприемлемые высказывания" в адрес президента России, Штаты умалчивают о своих преступлениях в Ираке, Югославии, Ливии и Вьетнаме. Более того, при попытке привлечения американцев за подобное в отношении инициаторов вводятся санкции.
"О какой же независимости и беспристрастности может идти речь. Такая позиция напоминает вялотекущую шизофрению. Сегодня все местные чиновники хором повторили, что для Соединённых Штатов МУС — не указ. Однако перевешивает стратегический интерес — максимально напакостить России?" — добавили в дипмиссии.
Напомним, вчера Международный уголовный суд выдал "ордер" на "арест" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что наша страна не признаёт данный орган, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией отнёсся к решению, намекнув на его годность в качестве туалетной бумаги. В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш не стал отказываться от диалога с Путиным, а президент США Джо Байден назвал "ордер" "оправданным". СКР начал проверку.