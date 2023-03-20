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20 марта, 12:42

СК завёл уголовное дело против прокурора и судей МУС

СК РФ возбудил дело против прокурора и судей МУС после выдачи ордера на "арест" Путина

<p>Здание Международного уголовного суда в Гааге. Обложка © Shutterstock</p>

Здание Международного уголовного суда в Гааге. Обложка © Shutterstock

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, выдавшего ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, дело открыто в отношении судей Томоко Аканэ, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Розарио Сальваторе Айталу, а также прокурора Карима Ахмад Хана.

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Как подчеркнули в Следственном комитете, решение суда носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности нет. Также СК напоминает, что главы государств защищены абсолютным иммунитетом от юрисдикции других стран в соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой. А вот в действиях прокурора и судей МУС прослеживаются нарушения УК РФ.

"В действиях прокурора Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединённое с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений", — заявили в СК.

В действиях судей же содержатся признаки преступлений по статьям "заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".

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Как сообщал Лайф, 17 марта суд Гааги выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В ответ на это в МИД РФ отметили, что Россия не признаёт МУС и его решения. Омбудсмен с иронией отнеслась к решению инстанции, подчеркнув, что продолжит хорошо выполнять свою работу и никто на Западе не сможет её запугать. Тем временем бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала МУС политизированной организацией и заявила, что ордер на "арест" Путина выдан под давлением США и ЕС. А по мнению президента Сербии Александра Вучича, решение суда отрезает Западу путь диалога с Россией.

Никита Никонов
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