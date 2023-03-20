СК завёл уголовное дело против прокурора и судей МУС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, выдавшего ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, дело открыто в отношении судей Томоко Аканэ, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Розарио Сальваторе Айталу, а также прокурора Карима Ахмад Хана.

Как подчеркнули в Следственном комитете, решение суда носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности нет. Также СК напоминает, что главы государств защищены абсолютным иммунитетом от юрисдикции других стран в соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой. А вот в действиях прокурора и судей МУС прослеживаются нарушения УК РФ.

"В действиях прокурора Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ, — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединённое с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений", — заявили в СК.