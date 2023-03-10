Орбан допустил, что Венгрия пересмотрит отношения с Россией

После окончания конфликта на Украине российско-европейские отношения необходимо восстановить, но это вряд ли получится: "далеко от реальности". Поэтому Венгрия из-за изменений в геополитике, скорее всего, вынуждена будет пересмотреть свои отношения с Россией. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передаёт Bloomberg.

"Вот почему Венгрии необходимо хорошенько подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в области внешней политики и экономики в ближайшие 10–15 лет", — подчеркнул Орбан.

Он напомнил при этом, что Венгрия зависит от России в области энергетики, поэтому Будапешт заинтересован в сохранении отношений с Москвой. Однако допустил, что геополитические изменения заставят его страну приспосабливаться.