В Венгрии объявили ЕС и НАТО участниками конфликта на Украине

Запад давно стал участником украинского конфликта, отправив Киеву военную помощь на 60 миллиардов долларов. Об этом сказал в эфире телеканала Hir TV спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер.

"Члены НАТО и Евросоюза отправили Украине, одной из воюющих сторон, смертоносные военные средства уже практически на $60 миллиардов. Это означает, что отдельные страны – члены ЕС и НАТО являются участниками этой войны, хоть пока и не сражающимися", — уточнил он.