В Венгрии объявили ЕС и НАТО участниками конфликта на Украине
В парламенте Венгрии назвали ЕС участником конфликта на Украине, хоть и не сражающимся
Запад давно стал участником украинского конфликта, отправив Киеву военную помощь на 60 миллиардов долларов. Об этом сказал в эфире телеканала Hir TV спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер.
"Члены НАТО и Евросоюза отправили Украине, одной из воюющих сторон, смертоносные военные средства уже практически на $60 миллиардов. Это означает, что отдельные страны – члены ЕС и НАТО являются участниками этой войны, хоть пока и не сражающимися", — уточнил он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу нужен собственный оборонный альянс, в котором не будут участвовать США. Он напомнил, что предлагал это ещё в 2012 году.
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