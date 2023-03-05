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Опубликовано 5 марта 2023, 14:39
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В Венгрии объявили ЕС и НАТО участниками конфликта на Украине

В парламенте Венгрии назвали ЕС участником конфликта на Украине, хоть и не сражающимся

Запад давно стал участником украинского конфликта, отправив Киеву военную помощь на 60 миллиардов долларов. Об этом сказал в эфире телеканала Hir TV спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер.

"Члены НАТО и Евросоюза отправили Украине, одной из воюющих сторон, смертоносные военные средства уже практически на $60 миллиардов. Это означает, что отдельные страны – члены ЕС и НАТО являются участниками этой войны, хоть пока и не сражающимися", — уточнил он.

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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу нужен собственный оборонный альянс, в котором не будут участвовать США. Он напомнил, что предлагал это ещё в 2012 году.

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Getty Images / Christopher Furlong

Татьяна Миссуми
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