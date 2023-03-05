В Венгрии назвали нерешённым вопрос приёма Финляндии и Швеции в НАТО

Нельзя считать вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО уже решённым. Такое мнение высказали депутаты от правящей партийной коалиции в Государственном собрании Венгрии.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на председателя венгерского парламента Ласло Кёвера, на днях официальная делегация Венгрии с рабочей поездкой отправится в Финляндию и Швецию, чтобы решить спорные вопросы относительно вступления этих стран в НАТО. Провести беседу намерены до того, как Государственное собрание проведёт голосование по поводу присоединения этих стран к альянсу.

"Такая поездка необходима, поскольку члены проправительственных фракций испытывают обеспокоенность и сомнения и они не считают, что этот вопрос будет решён автоматически", — сказал Кёвер.

По его словам, политики этих государств в последние годы обвиняли Венгрию в нарушении демократических норм и принципа верховенства права, но теперь Хельсинки и Стокгольм просят поддержки. Чтобы вступить в Североатлантический альянс, они должны заслужить доверие, указал политик.