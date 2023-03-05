В Венгрии назвали нерешённым вопрос приёма Финляндии и Швеции в НАТО
Спикер парламента Венгрии Кёвер: Вопрос о приёме Финляндии и Швеции в НАТО ещё не решён
Нельзя считать вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО уже решённым. Такое мнение высказали депутаты от правящей партийной коалиции в Государственном собрании Венгрии.
Как пишет ТАСС, ссылаясь на председателя венгерского парламента Ласло Кёвера, на днях официальная делегация Венгрии с рабочей поездкой отправится в Финляндию и Швецию, чтобы решить спорные вопросы относительно вступления этих стран в НАТО. Провести беседу намерены до того, как Государственное собрание проведёт голосование по поводу присоединения этих стран к альянсу.
"Такая поездка необходима, поскольку члены проправительственных фракций испытывают обеспокоенность и сомнения и они не считают, что этот вопрос будет решён автоматически", — сказал Кёвер.
По его словам, политики этих государств в последние годы обвиняли Венгрию в нарушении демократических норм и принципа верховенства права, но теперь Хельсинки и Стокгольм просят поддержки. Чтобы вступить в Североатлантический альянс, они должны заслужить доверие, указал политик.
Ратификация документов, которые нужны для вступления финнов и шведов в НАТО, прошла в 28 из 30 стран – членов военно-политического блока. Остались только Турция и Венгрия. А председатель венгерской правой партии "Наша Родина" Элёд Новак призвал наложить вето на принятие Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, расширение альянса может спровоцировать начало мировой войны.
Что касается Турции, то после акции с сожжением Корана в Стокгольме турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может больше не ждать поддержки Турции по вопросу вступления в НАТО. В связи с этим теперь Анкара планирует рассмотреть раздельно заявки Стокгольма и Хельсинки.
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