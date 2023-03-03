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Опубликовано 3 марта 2023, 20:44

В Венгрии рассказали, когда пройдёт голосование по расширению НАТО

Парламент Венгрии может рассмотреть приём Финляндии и Швеции в состав НАТО в мае

Парламент Венгрии примерно 17 мая может рассмотреть приём Финляндии и Швеции в состав НАТО. Об этом заявила президент страны Каталин Новак.

"Я считаю оправданным расширение НАТО за счёт Финляндии и Швеции. По моей информации, Венгрия не будет последней страной, принявшей решение о ратификации вступления", — приводит её слова České noviny.

Новак подчеркнула, что расширение НАТО является ключевым вопросом, который нельзя решить просто так. При этом Турция, как уточняет агентство, документы о вступлении двух стран в альянс пока не ратифицировала.

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Ранее в Венгрии призвали наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. С такой инициативой выступил председатель партии "Наша Родина" Элед Новак.

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Никита Осипов
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