Премьер Венгрии Орбан предложил создать "европейское НАТО" без США

Евросоюзу нужен собственный оборонный альянс, в котором не будут участвовать США, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, ЕС должен быть в состоянии защитить себя, не полагаясь на помощь из-за океана.

"Европейское НАТО было бы решением. Я предлагал это ещё в 2012 году", — сказал Орбан в интервью, опубликованном в швейцарском издании Die Weltwoche.

Также он высказался и о разрешении ситуации на Украине. По словам венгерского политика, сегодня на Западе наблюдается недостаток воли для мирного урегулирования, хотя многие народы хотят скорейшего завершения конфликта.

"Однако Запад утратил способность объединять мир ради одного дела", — добавил Орбан.