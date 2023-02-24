Орбан: Депутаты не спешат поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за лжи

Депутаты парламента Венгрии не спешат ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, так как эти страны распространяют "бессовестную ложь" о Будапеште. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

"Депутаты не слишком-то полны энтузиазма, честно говоря. Есть часть, которая говорит, что если всё же Финляндия станет членом НАТО, то будет более одной тысячи километров непосредственного контакта между Финляндией и Россией. Глядя на украинскую ситуацию, этот военный потенциал высок, тогда точно надо подумать, хорошо ли это", — отметил Орбан.

Политик рассказал, что другая часть депутатов поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО, но считает необходимым переговорить с финнами и шведами. По его словам, они просят поддержать их, а сами распространяют открытую ложь о Венгрии — о правах, демократии и жизни.