Орбан: Депутаты не спешат поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за лжи
Депутаты парламента Венгрии не спешат ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, так как эти страны распространяют "бессовестную ложь" о Будапеште. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Депутаты не слишком-то полны энтузиазма, честно говоря. Есть часть, которая говорит, что если всё же Финляндия станет членом НАТО, то будет более одной тысячи километров непосредственного контакта между Финляндией и Россией. Глядя на украинскую ситуацию, этот военный потенциал высок, тогда точно надо подумать, хорошо ли это", — отметил Орбан.
Политик рассказал, что другая часть депутатов поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО, но считает необходимым переговорить с финнами и шведами. По его словам, они просят поддержать их, а сами распространяют открытую ложь о Венгрии — о правах, демократии и жизни.
"Как кто-то хочет стать нашим союзником по военной организации, но при этом бессовестно распространяет ложь о Венгрии? Поэтому давайте вызовем на дружеский разговор и спросим: "Это как вообще?" И я вижу, что парламент идёт в этом направлении", — заявил венгерский премьер.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о договорённости с турецким президентом Реджепом Эрдоганом о встрече Турции, Швеции и Финляндии в середине марта по вопросу членства в НАТО. До этого он говорил о том, что Финляндия и Швеция должны стать членами Североатлантического альянса к середине лета текущего года.
ТАСС / AP / Szilard Koszticsak