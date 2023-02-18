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Опубликовано 18 февраля 2023, 16:32

Столтенберг назвал сроки приёма Финляндии и Швеции в НАТО

Столтенберг: Финляндия и Швеция к середине июля должны стать членами НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны стать членами Североатлантического альянса к середине лета текущего года до саммита в Вильнюсе, который пройдёт 11–12 июля.

"Я продолжаю активно работать, чтобы обеспечить, чтобы они стали членами до вильнюсского саммита", — сказал генсек альянса, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

На сегодняшний день, по словам Столтенберга, ратификация документов, которые нужны для вступления финнов и шведов в НАТО, прошла в 28 из 30 стран – членов военно-политического блока, остались только Турция и Венгрия. В связи с этим генсек альянса призвал руководство этих государств завершить процесс одобрения соответствующих документов.

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А ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина рассчитывает получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе. Он отметил, что вопрос вступления Незалежной в альянс и Евросоюз обсуждался, в частности, и на Мюнхенской конференции.

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Flickr / NATO North Atlantic Treat

Наталья Исакова
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