Столтенберг назвал сроки приёма Финляндии и Швеции в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны стать членами Североатлантического альянса к середине лета текущего года до саммита в Вильнюсе, который пройдёт 11–12 июля.

"Я продолжаю активно работать, чтобы обеспечить, чтобы они стали членами до вильнюсского саммита", — сказал генсек альянса, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

На сегодняшний день, по словам Столтенберга, ратификация документов, которые нужны для вступления финнов и шведов в НАТО, прошла в 28 из 30 стран – членов военно-политического блока, остались только Турция и Венгрия. В связи с этим генсек альянса призвал руководство этих государств завершить процесс одобрения соответствующих документов.