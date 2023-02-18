В Киеве понадеялись на скорое получение приглашения в НАТО

Украина рассчитывает получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе, который пройдёт в июле текущего года. Об этом заявил спикер украинской Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение (о вступлении в НАТО. — Прим. Лайфа) и начнёт свой путь в альянс", — сказал он в эфире телемарафона.

По словам Стефанчука, вопрос вступления Незалежной в Североатлантический альянс и Евросоюз обсуждался на Мюнхенской конференции. Также на форуме поднимался вопрос о наращивании темпов и объёмов поставки вооружения Киеву и введения новых санкций против Москвы, добавил он.