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18 февраля, 13:17

В Киеве понадеялись на скорое получение приглашения в НАТО

Спикер Рады Стефанчук: Киев ждёт приглашения в НАТО уже летом

Украина рассчитывает получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе, который пройдёт в июле текущего года. Об этом заявил спикер украинской Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение (о вступлении в НАТО. — Прим. Лайфа) и начнёт свой путь в альянс", — сказал он в эфире телемарафона.

По словам Стефанчука, вопрос вступления Незалежной в Североатлантический альянс и Евросоюз обсуждался на Мюнхенской конференции. Также на форуме поднимался вопрос о наращивании темпов и объёмов поставки вооружения Киеву и введения новых санкций против Москвы, добавил он.

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При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский жаловался, что мировые лидеры не видят Украину в ЕС через два года. Он заявил, что политики, придерживающиеся такого мнения, являются "пессимистами", и продолжил надеяться на скорейшее вступление Незалежной в союз.

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Наталья Исакова
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