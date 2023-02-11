Зеленский признал, что мировые лидеры не видят Украину в ЕС через два года
Зеленский: Некоторые пессимисты в ЕС считают, что Украина получит членство через 10 лет
Некоторые мировые лидеры считают, что Украина не станет членом Евросоюза через два года, ей потребуется на это больше лет. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на инвестиционном форуме, организованном банком JP Morgan.
"Есть определённые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно десять лет <…>. Мы должны быть в ЕС через два года", — заявил Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
По словам президента, Украину предупреждали о том, что она вступит в Европейский союз через 30 или 50 лет. Затем Зеленский пожелал всем долгой жизни и отметил свою заинтересованность в завершении данного процесса в быстром порядке.
Ранее в Германии заявили о нереалистичных ожиданиях украинцев из-за Европы. Это связано со слишком быстрым предоставлением стране статуса кандидата на вступление в ЕС.
ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND