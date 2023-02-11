Зеленский признал, что мировые лидеры не видят Украину в ЕС через два года

Некоторые мировые лидеры считают, что Украина не станет членом Евросоюза через два года, ей потребуется на это больше лет. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на инвестиционном форуме, организованном банком JP Morgan.

"Есть определённые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно десять лет <…>. Мы должны быть в ЕС через два года", — заявил Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

По словам президента, Украину предупреждали о том, что она вступит в Европейский союз через 30 или 50 лет. Затем Зеленский пожелал всем долгой жизни и отметил свою заинтересованность в завершении данного процесса в быстром порядке.