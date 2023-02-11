В Германии заявили о нереалистичных ожиданиях украинцев из-за Европы
Stuttgarter Nachrichten: Статус кандидата в ЕС порождает у украинцев нереалистичные ожидания
У жителей Украины складываются "нереалистичные ожидания" после слишком быстрого предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом написал обозреватель немецкой газеты Stuttgarter Nachrichten Кнут Крон по итогам визита Владимира Зеленского в Брюссель.
Автор заметил, что "путь Киева в Европу будет долгим", ведь есть большое количество препятствий, из-за которых процесс может затянуться на многие годы. Например, одной из предпосылок для вступления в ЕС является функционирующая правовая система и принцип разделения властей, также должно быть гарантировано соблюдение демократических правил на всех уровнях. Кроме того, необходимо развить экономику до такой степени, чтобы после вступления она смогла выдержать конкурентную борьбу на внутреннем рынке.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок предрекла Украине долгую дорогу в ЕС. Как отметила немецкий политик, для вступления в Евросоюз Киеву предстоит пройти путь, полный трудностей, связанных со стандартами объединения.
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