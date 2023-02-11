В Германии заявили о нереалистичных ожиданиях украинцев из-за Европы

У жителей Украины складываются "нереалистичные ожидания" после слишком быстрого предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом написал обозреватель немецкой газеты Stuttgarter Nachrichten Кнут Крон по итогам визита Владимира Зеленского в Брюссель.

Автор заметил, что "путь Киева в Европу будет долгим", ведь есть большое количество препятствий, из-за которых процесс может затянуться на многие годы. Например, одной из предпосылок для вступления в ЕС является функционирующая правовая система и принцип разделения властей, также должно быть гарантировано соблюдение демократических правил на всех уровнях. Кроме того, необходимо развить экономику до такой степени, чтобы после вступления она смогла выдержать конкурентную борьбу на внутреннем рынке.